Prodetur: Pimentel solicita informações sobre investimentos no Turismo

26/02/19 - 07:55:32

O deputado estadual Luciano Pimentel protocolou nesta segunda-feira, 25, um requerimento solicitando que o Governo do Estado, através das secretarias de Turismo e Infraestrutura, forneça informações atualizadas sobre as obras já executadas e em andamento, e o total de investimentos feitos em Sergipe com recursos do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

De acordo com o parlamentar, o requerimento é uma forma de acompanhar a aplicação das verbas destinadas ao turismo, com intuito de analisar se o trabalho desempenhado até o momento tem contribuído, de fato, para o aquecimento deste setor no Estado.

“O Prodetur visa promover o crescimento da atividade turística no Brasil e considerando que o turismo representa, atualmente, 8% do PIB nacional, é ainda mais importante verificar como estão sendo executadas as propostas de ampliação do potencial sergipano nesta área, que emprega um número cada vez maior de profissionais em todo país”, ressaltou Pimentel.

Assessoria Parlamentar