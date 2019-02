SAMU elabora plano de contingência para assistência no Carnaval no estado

De acordo com o Plano de Contingência, serão 59 ambulâncias de suportes básico e avançado, sediadas em 36 bases descentralizadas

A Central de Regulação de Urgência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU Sergipe 192), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), manterá canal prioritário para blocos e outras concentrações festivas que irão acontecer na capital e no interior do Estado durante o Carnaval, bem como para as áreas de praias que atraem grande público. Com isso, as equipes do SAMU poderão prestar assistência pré-hospitalar em menor tempo resposta. A ação integra o Plano de Contingência do Serviço, que está pronto para atender qualquer situação de urgência que venha a ocorrer na festa de Momo.

De acordo com o Plano de Contingência, serão 59 ambulâncias de suportes básico e avançado, sediadas em 36 bases descentralizadas; um veículo de intervenção rápida, com UTI e Kit desastre; seis viaturas de reserva técnica; e a unidade do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria de Segurança Pública. Motolâncias farão ronda nas áreas de blocos.

“Trabalharemos em parceria com os órgãos de trânsito, como a Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), as Superintendências Municipais de Transporte e Trânsito dos municípios (SMTTs)”, informou a superintendente do SAMU, Conceição Mendonça.

O trabalho do SAMU durante a folia de Momo será acompanhado de perto pela gestão. Com plantões presenciais, a superintendente e seus gerentes estarão mobilizados na Central de Regulação de Urgência para atender qualquer ocorrência que exija uma resposta maior do serviço de atendimento pré-hospitalar.

“É importante que as escalas de plantões para o Carnaval estejam todas fechadas. Por isso, faço um apelo aos nossos profissionais que não faltem, que se lembrem do seu compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS)”, enfatizou Conceição Mendonça.

