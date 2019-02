Semed realiza reunião sistemática do Sistema Scliar de Alfabetização

26/02/19 - 16:53:07

No último dia 23, aconteceu no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, a 1ª reunião sistemática com os professores dos 1º e 2º anos das escolas municipais, referente ao Sistema Scliar de Alfabetização.

O encontro teve como pauta ‘Formação professor e coordenador, Aplicativo ZOOM; Acompanhamento Sistemático; Livro Didático; Planejamento; Visitas Pedagógicas; Avaliação Diagnóstica; Avaliação Bimestral; Material didático e Planejamento.

O SISTEMA SCLIAR DE ALFABETIZAÇÃO – SSA é a adoção de uma metodologia inovadora, inspirada nos achados da Linguística, da Psicolinguística, da Neuropsicologia e da Neurociência, que derruba mitos arraigados responsáveis pela baixa qualidade da alfabetização.

O objetivo do SSA em 2019 é possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências para aquisição da linguagem oral (fala) e escrita e no campo da leitura (letramento).

A meta é que todos os estudantes do 1º ano, no final de 2019, passem a dominar com fluência a leitura, bem como outros códigos que funcionam socialmente (multiletramento), apropriados ao seu desenvolvimento cognitivo (como sinais de trânsito, por exemplo) e os do 2º ano passem a manuscrever textos utilizando tipos e gêneros textuais requeridos em sua faixa etária.

Fonte e foto assessoria