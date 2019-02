TRAFICANTE CONHECIDO COMO “MENOR” MORRE EM TROCA DE TIROS

26/02/19 - 09:41:36

No final da noite de segunda-feira (25), militares do Batalhão de Radiopatrulha após recebimento uma denúncia anônima sobre porte ilegal de arma de fogo, foram recebidos a tiro no bairro Capucho e no revide alvejaram um suspeito que portava um revólver calibre 38 com 6 munições deflagradas.

Policiais do BPRp realizavam radiopatrulhamento pela região do bairro Capucho, quando, por meio de uma denúncia anônima, foram informados de que Avenida Doutor Carlos Rodrigues da Cruz, um indivíduo portando arma de fogo, estaria no local esperando um desafeto para executa-lo.

Diante das informações, os radiopatrulheiros foram até o local, onde avistaram o suspeito, que quando notou os policiais desembarcando da viatura atirou diversas vezes na direção dos militares.

Durante o confronto a viatura foi atingida por um tiro e o suspeito, identificado como Henrique, vulgo Menor, traficante influente da região de São Cristóvão, foi alvejado e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde recebeu os primeiros socorros e os demais cuidados médicos, mas veio a óbito.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa, onde todas as medidas administrativas e legais foram adotadas.

Colaboração soldado Oliveira Filho