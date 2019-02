VALDEVAN É ELEITO O DEPUTADO FEDERAL MAIS INFLUENTE NAS REDES SOCIAIS

26/02/19 - 14:59:17

Segundo levantamento da FBSinfluênciaCongresso, índice de performance nas redes sociais, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) desponta com o mais influente de Sergipe nas redes sociais. Nessas primeiras semanas do Novo Congresso, Noventa foi o mais influente. O indicador monitorou a média de todos os post do congressista.

Para calcular a nota e construir o ranking foram levados em consideração a quantidade e o alcance das publicações, o número de seguidores e o engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos) em cada rede social. Valdevan está na posição 89º dos 513 deputados. A segunda posição sergipana, na Câmara dos Deputados, ficou a cargo do deputado já veterano Laércio Oliveira (PP-SE) na posição 115º; já a terceira ficou com Fábio Mitidieri (PSD-SE) na posição 294º.

A FBS realizou o monitoramento das três principais redes dos parlamentares (Facebook, Instagram e Twitter) de 1º a 20 de fevereiro. “Esse é um resultado positivo do nosso trabalho no Congresso Nacional. Todo o trabalho será transparente e com a participação do povo. Nossas redes, também, são um termômetro da nossa atuação, das nossas votações”, disse Valdevan.

O estudo monitorou as publicações dos deputados federais e senadores de 1º a 20 fevereiro de 2019 no Facebook, Instagram e Twitter. Ao todo, foram observados 577 congressistas que tinham contas e faziam postagens em pelo menos uma das 3 redes. Os outros 17, todos deputados federais, não entraram no ranking porque não postaram no período analisado, não possuem perfis públicos ou são suplentes que assumiram o mandato ao longo dos primeiros dias de fevereiro.

Por Humberto Júnior

Foto assessoria