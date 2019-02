VEREADOR QUESTIONA: “VAI MANDAR MATAR Dr. EDIMAR CRUZ?”

26/02/19 - 16:05:57

Cabo Amintas faz duras críticas a advogado que usou redes sociais para chamar policiais militares de bandidos e vagabundos.

Na manhã desta terça-feira, 26, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para repudiar as postagens do advogado Edimar Cruz Menezes, em uma rede social, sobre a ação de policiais militares no último domingo, 24.

O episódio a que Edimar se refere em seus posts aconteceu no domingo, 24, em um bloco pré-carnavalesco na cidade de Lagarto. De acordo com a versão da Ordem dos Advogados do Brasil – Sergipe, outro advogado, em circunstâncias ainda não esclarecidas, teria sido agredido por policiais após buscar informações sobre a prisão de um parente.

“A OAB fez o papel dela, saindo em defesa do advogado, fazendo uma nota dizendo que os policiais teriam agido de uma forma errada. Eu queria aqui dizer ao presidente da OAB, que talvez ele não lembre de mim, mas eu lembro bem da história de luta dele, sei do homem decente que ele é. Só peço que não permita que utilizem a Ordem dos Advogados, uma instituição muito respeitada, para atingir os policiais”, afirmou.

Lendo as palavras do advogado Edimar Cruz, Amintas destrinchou o discurso que, dentre outros destaques, chamava a PM de “despreparada” e acusava policiais de serem “bandidos” e “vagabundos”.

“Esse advogado foi pras redes socias esculhambar a Polícia Militar de Sergipe. Sabe o que consta no perfil dele? Baixinho ousado. E é? Pois você vai precisar ver o gordinho folgado!”, disse.

“Vejam o que ele diz ‘a PM bate sim’. Ele afirma que a Polícia Militar de Sergipe bate no povo. ‘Duvido que o colega tenha reagido. Mas, se o fez, foi bem feito’. Ou seja, ele diz que o colega que reagiu a uma ordem policial fez bem feito”, explicou.

E continua “‘Colocar a culpa na vítima é se associar aos bandidos…’ Sabe quem ele chama de bandidos? Os policiais! E tem mais. Ele diz aqui ‘cadeia neles seria pouco’. Então qual seria a medida Dr. Edimar? Qual é a medida que esse advogado está pregando? Se depois de um processo legal, a cadeia é pouco pra um PM… Vai mandar matar, Dr. Edimar?”.

Por fim, Cabo Amintas convocou a categoria militar para processar o advogado pelo discurso postado.

“Policiais Militares de Sergipe, façam como eu e empurrem esse advogado na justiça. Ele não é ‘O Bom’? O que compara policiais a vagabundos? Todos os policiais militares de Sergipe têm que entrar com uma ação contra esse ‘rapazinho’! Ele é tão bravo que já apagou do perfil. Rita Lee já sentiu o peso dos praças da polícia de Sergipe, e o senhor vai sentir da mesma forma. Legalmente! Diferente do senhor, não estamos pregando outra coisa! Respeite minha Polícia! Respeite os policiais que estão na rua defendendo a sociedade!”, concluiu, indignado.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.