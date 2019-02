Vinícius Porto destaca novo processo de matrícula na rede municipal de Aracaju

26/02/19 - 07:34:15

O novo sistema de matrícula adotado pela Prefeitura de Aracaju acabou com as filas nas portas das escolas e garantiu mais comodidade aos pais na hora de efetivar a matrícula dos filhos. É o que avalia o vereador, Vinícius Porto ao se referir ao processo online.

Para o parlamentar, a informatização da matrícula e a possibilidade de ela ser feita online faz parte do pilar da modernização da gestão do prefeito, Edvaldo Nogueira. “Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Aracaju avança na área educacional assegurando melhorias aos alunos da rede municipal”, complementa Vinícius Porto.

Nova etapa

Vinícius Porto ressalta que a matrícula on-line começou em janeiro, com orientações e capacitações para os gestores das unidades de ensino. “Conseguimos começar o processo bem mais cedo este ano, o sistema foi repaginado. Está em uma versão própria da Semed, muito efetiva e eficiente, que foi elaborada a partir do que as escolas foram apresentando de demanda. As nossas unidades escolares têm colaborado muito e hoje já estamos com tudo organizado para oferecer o melhor serviço, mantendo o nível e o padrão do ano passado”, destaca a secretária adjunta da Educação, professora Maria Antônia de Arimatéia.

Nessa terça-feira (26) inicia-se mais uma etapa do processo com a matrícula online para alunos que nunca estudaram ou que virão transferidos de outras redes para a rede municipal. “De 26 a 28 de fevereiro e nos dias 1°, 7 e 8 de março, as matrículas devem ser solicitadas através do site e a documentação entregue nas escolas pelos pais ou responsáveis legais – em caso de alunos menores de idade -, ou pelo próprio aluno, quando este for maior de idade”, explica a Secretária.

Atendimento

Para auxiliar tanto as escolas quanto a população em geral durante o processo, a Semed montou uma equipe de atendimento via telefone e Whatsapp. O call center é composto por cinco pessoas e conta com o apoio de algumas coordenadorias da Semed. O call center da matrícula atende pelos números 3179-1574, 3179-1538 e ainda pelo Whatsapp 98106-2969. O atendimento ficará disponível durante o período de funcionamento do site.

Fonte e foto assessoria