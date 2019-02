ZEZINHO DIZ QUE SÃO DUAS EMPRESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

26/02/19 - 05:23:40

O líder do Governo, deputado Zezinho Sobral (PODE), informou que discutir só aumento de tarifa é algo simples, diante da complexidade, por conta de aumento de alíquotas. Ele lembrou que em Sergipe existem duas companhias que cuidam do abastecimento de água: a Deso e a Companhia de Recursos Hídricos.

“Todos nós sabemos que vamos pagar impostos. Todos nós sabemos que à cada ano no mês de janeiro, nós temos reajuste de salário mínimo; alterações de alíquotas e aumento de combustíveis. A Deso como qualquer empresa é pública, pode ser deficitária nos seus investimentos. Ela fará novas adutoras, amplia rede, mas a manutenção dos custos deve ser de acordo com as tarifas. E Sergipe, que tinha criado ainda no Governo Marcelo Déda, a Agrese, constituída e referendada por esta Casa e tem mandato para a sua execução”, lembra.

Zezinho Sobral disse ainda que existe o sistema de controle de tarifa de preços públicos, indicadores para a composição das tarifas e de preço público. “A gente não pode transformar isso em dar aumento porque quer, isso não condiz com a ralidade, mas pode saber qual povoado pode efetivamente receber uma melhor assistência; se teve rompimento de adutoras”, explica lembrando que toda empresa pública apresenta reajuste.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões