Bloco Siri na Lata abre Carnaval na luta contra a Reforma da Previdência

27/02/19 - 10:43:00

Ainda assim é carnaval, apesar da nova etapa do golpe contra a democracia brasileira. E a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) vai soltar o seu SIRI pra cima da Reforma da Previdência pela terceira vez.

Em sua 14ª edição, o Bloco Carnavalesco da CUT/SE Siri na Lata ocupa as avenidas do Centro de Aracaju na manhã da próxima sexta-feira, dia 1º de março, a concentração está marcada para as 9h da manhã, saindo da Pça Fausto Cardoso.

Diretora de Comunicação da CUT/SE e dirigente do SINDIJOR (Jornalistas), Carol Santos garantiu sua presença nesta festa de cores com direito ao frevo das marchinhas de carnaval. “Nosso Siri na Lata vai gritar pelas ruas: Lula Livre, porque Lula é inocente! Porque Lula é um preso político que está na cadeia sem que haja provas, apenas para a extrema direita tomar o poder e acabar com a aposentadoria do povo brasileiro. Era preciso de uma nova etapa do golpe contra a democracia, construído com apoio de parte do Congresso e do Judiciário, para enterrar de vez os direitos trabalhistas, impondo privatizações como a da FAFEN/SE, em vias de acontecer. Não vamos nos calar nem no carnaval. Neste ano, o nosso Siri tá que tá com raiva!”, adiantou.

A CUT/SE faz um convite especial para que cada sindicato filiado faça sua faixa, máscara, boneco de carnaval e venha desfilar na avenida nesta forma de protesto irreverente que já virou tradição no carnaval dos sindicalistas de Sergipe.

Da assessoria