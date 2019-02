CONFIRA AQUI COMO IRÃO FUNCIONAR OS CORREIOS NO CARNAVAL

27/02/19 - 16:49:33

No dia 1º de março (sexta-feira), todas as unidades de atendimento dos Correios funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país. No sábado, dia 2, a distribuição domiciliária de objetos postais também será feita sem alterações. Já na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 4 e 5, todas as agências vão estar fechadas.

Na quarta-feira de Cinzas, dia 6, as unidades de atendimento de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros vão abrir para o público das 13 às 17h. As agências franqueadas funcionam do meio-dia às 18h. As demais agências próprias dos Correios no interior do estado abrirão em horário normal, assim como todas as unidades operacionais, para garantir o encaminhamento e a entrega de cartas e encomendas.

Documentos perdidos

Durante o feriado prolongado, é comum as pessoas perderem seus documentos. Para aqueles que se encontrarem nessa situação, os Correios disponibilizam o serviço de Achados e Perdidos. Quem encontrar documentos de outras pessoas pode entrega-los pessoalmente em qualquer agência dos Correios ou depositá-los em caixas de coleta. Depois de cadastrados no sistema, os documentos ficam à disposição para serem resgatados pelo período de 60 dias. Após esse prazo, eles são encaminhados ao órgão emissor.