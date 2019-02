DISTRIBUIDORAS SÃO VISITADAS POR FISCAIS DA SEFAZ EM ARACAJU

27/02/19 - 13:56:09

Na sequência das ações da Operação Concorrência Leal, realizada na semana passada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) em depósitos de bebidas, com o apoio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), da Polícia Civil; e da Companhia Fazendária, da Polícia Militar, equipes de auditores fiscais cumpriram ordens de serviço de fiscalização em quatro empresas distribuidoras de gêneros alimentícios e bebidas, entre outros produtos, com o objetivo de coibir qualquer tipo de irregularidade na prática da comercialização.

Nos estabelecimentos visitados, todos de grande porte, os fiscais iniciaram um trabalho detalhado de levantamento de dados e informações com o cruzamento do fluxo de comercialização, para averiguar se existem irregularidades.

Segundo explicou o coordenador da operação, o auditor fiscal da Sefaz Alberto Mota, devido ao porte dos depósitos visitados o trabalho será minucioso e demorado, tendo em vista que o volume de mercadorias estocadas e comercializadas é muito grande. “O foco continua sendo bebidas alcoólicas fermentadas [cerveja] e refrigerantes. Porém, a operação de hoje também buscou averiguar a situação tributária de outros produtos”, afirmou.

O auditor comentou que os desdobramentos da operação da semana passada levam a outras situações que precisam ser checadas pela Sefaz, assim como auditorias relacionadas a outras áreas de atuação da secretaria também integram o leque de ações. “Temos trabalhado integrando as informações de resultados dos trabalhos de fiscalização e auditoria. Dessa forma, conseguimos agir de forma mais eficaz no combate à sonegação fiscal”, complementou Alberto Mota.

Balanço ainda não pode ser fechado

Como afirmou o coordenador da Operação Concorrência Leal, os números finais do trabalho realizado na última quinta-feira, 21, ainda não têm como ser fechados, pois as irregularidades encontradas apontam para outras situações em que os auditores continuam contabilizando. “Aparentemente são depósitos de pequeno e médio porte, porém, o volume de vendas que realizam se equipara a grandes empresas. No caso desta realizada hoje, são empresas de grande porte, que possuem fornecedores semelhantes cujas práticas precisam ser investigadas com muita cautela. Por esse motivo consideramos que a ação da semana passada não foi finalizada”, explicou.

Foto: Submark

Por Helber Andrade