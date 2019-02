FÁBIO HENRIQUE EM DEFESA DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS

27/02/19 - 16:57:04

O deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) fez uso do expediente da Câmara Federal, em Brasília/DF, na tarde de hoje (27), para defender a redução na carga horária dos Agentes de Saúde e dos Agentes de Endemias. Fábio Henrique considera que está sendo feito justiça com os profissionais, porque eles atuam no sol e na chuva, diariamente, para a saúde pública do Brasil.

“Quero parabenizar a mesa diretora desta Casa pelo desarquivamento do projeto de lei 5.312, de autoria do deputado Fausto Pinato (PP/SP), que estabelece a nova carga horária dos Agentes de Saúde e de Agentes de Endemias para 30 horas”, discursou o deputado. Fábio Henrique explicou que esse projeto não tinha sido votado na legislação passada e por isso foi arquivado. Fábio também já havia conversado com o deputado Fausto Pinato e se colocado à disposição para defender a redução da carga horária.

Quando foi prefeito de Nossa Senhora do Socorro (2009-2016), o deputado Fábio Henrique já tinha promovido um tratamento diferenciado a esses profissionais. “Sempre paguei acima do piso estabelecido pelo Governo Federal, implantei o ‘Plano de Carreira’, paguei sempre dentro do mês trabalhado, efetuei o décimo quarto salário, tudo isso por entender a importância desses profissionais para a saúde do povo”, disse Fábio Henrique.

Fonte e foto assessoria