Governo cumpre acordo e paga 30% referente à 1ª parcela da Carreta da Mulher

27/02/19 - 04:04:01

O restante do pagamento será efetuado após vistoria técnica definitiva dos equipamentos, que será realizada pela equipe técnica do Hospital do Amor, de Barretos

Sob determinação do governador Belivaldo Chagas, foi pago, nesta terça- feira (26), 30 % do valor referente à primeira parcela da Carreta da Mulher, veículo fabricado para a realização de exames e diagnósticos do câncer de mama. O pagamento corrobora o compromisso da gestão em fortalecer o tratamento oncológico na rede estadual de Saúde e cumpre acordo firmado com a empresa responsável pelo veículo no último dia 19.

Em um prazo de 30 dias, a equipe técnica do Hospital de Amor, de Barretos (SP), maior instituição oncológica do País, realizará uma vistoria técnica definitiva dos equipamentos, quando todos os aparelhos deverão estar em pleno funcionamento para um laudo final. Haverá, também, a instalação dos softwares, sistemas operacionais e capacitação dos servidores que irão manusear os equipamentos. A partir daí, o governo pagará os 70% do montante.

“Eu abracei esta causa. Quero fazer o maior programa de prevenção do câncer de colo de útero, mama e próstata já feito na história de Sergipe. Para isso, estarei acompanhando o trabalho de perto. Havia dito que pagaria uma parte assim que a vistoria atestasse a funcionalidade da carreta que já está em Sergipe e assim está sendo feito. Paralelo a isso, autorizei licitação para compra de veículo no modelo do utilizado em Barretos”, declarou o governador.

