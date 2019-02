Reabertura do Instituto de Identificação em Lagarto é proposto por Ibrain Monteiro

27/02/19 - 10:55:10

Por meio de Indicação Parlamentar nº 27/2018, o deputado Irain Monteiro, propõe ao Governo do Estado o retorno do Instituto de Identificação na sede do Município de Lagarto.

De acordo com justificativa, o Instituto Regional encontra-se fechado. O mesmo foi inaugurado no município no dia 29 de setembro de 2015, localizado na Praça Rui Mendes, nº82, e funcionava com seis funcionários, destes, um coordenador municipal e outro estadual, atendendo a centenas de pessoas por mês, tanto de Lagarto, como de municípios vizinhos. “É importante o retorno das atividades, para não causar transtornos à população que necessita do atendimento”, ressaltou Iran

Por Luciana Botto

Foto: Divulgação