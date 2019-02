Sindicato dos Radialistas de Sergipe visita nova diretora do Senac/Se

27/02/19 - 15:08:21

Na manhã desta quarta-feira, (27) de fevereiro, o Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS), visitou o SENAC/SE, onde foi recepcionado pela diretora regional do Senac/SE, Priscila Dias Felizola e pelo diretor adjunto do SENAC/SE, professor Marcos Barreto. O objetivo do encontro foi dar boas vindas a nova gestora da instituição, em nome da categoria.

Elton Ricarty, presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, informou que a visita dos diretores ao SENAC/SE é uma retribuição aos expressivos serviços prestados a categoria dos radialistas e a toda a comunidade sergipana. Aproveitou a ocasião para compartilhar ideias sobre o curso de aperfeiçoamento para os Radialistas sergipanos, nas áreas de áudio e vídeo, contemplando o uso das novas tecnologias e na perspectiva de construção de uma solução conjunta, foi colocado em pauta e será analizado pela direção o mais breve possível.

A diretora regional Priscila Dias Felizola, com sua jovialidade, competência e dinamismo está disposta para atuar com eficiência na nova pasta que ocupa à frente do SENAC/SE.

Priscila aproveitou a ocasião e convidou a direção do sindicato, para fazer uma visita ao moderno laboratório de formação de produção audiovisual, composto com 26 máquinas da apple, com a formatação de alta tecnologia. A entidade obreira, foi representada pelo presidente Elton Ricarty, pelo tesoureiro Fernando Cabral e pela diretora Marcia Meirellys.

Fonte e foto assessoria