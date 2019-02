Advogado agradece procurador por vistoria ao prédio onde funciona o QCG/PM

Após denúncia no blog Espaço Militar e ofício protocolado pelo advogado Márlio Damasceno ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Barreto D’Ávila Fontes, no dia 05 de fevereiro do corrente ano, dando conta da situação precária da estrutura do Quartel Central da Polícia Militar do Estado de Sergipe ( http://www.espacomilitar.com/2019/02/advogado-marlio-damasceno-oficia.html ), Ministério Público Estadual determina vistoria por parte da Defesa Civil, que neste momento, encontra-se no citado quartel, realizando o devido levantamento da situação estrutural para emitir o laudo devido.