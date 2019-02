Caminhões-pipa vão reforçar abastecimento de água em praias sergipanas

28/02/19 - 14:16:01

Manutenção em poços e caminhões-pipa serão disponibilizados para as regiões que recebem maior de foliões nos dias de festa, a exemplo das praias do Saco, Caueira, Pirambu e Abaís

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) montou uma operação especial para os dias de carnaval. Entre as ações, estão a manutenção em poços e a disponibilização de caminhões-pipa nas regiões que recebem um número maior de foliões nos dias de festa, a exemplo das praias do Saco, Caueira, Pirambu e Abaís. A manutenção de poços se caracteriza por uma limpeza, na qual é retirada qualquer obstrução que dificulte o escoamento da água.

De acordo com o superintendente de Operações do Interior, Marcos Roberto Carvalho Lima, é preciso tomar cuidado com o uso abusivo da água, já que essas regiões estão enquadradas na mesma crise hídrica de rebaixamento do lençol freático. “Apenas Pirambu, no litoral Norte, se encontra com uma situação mais favorável no abastecimento. Como a demanda de pessoas aumenta muito nos dias de festa, o abastecimento poder ficar comprometido”, alerta.

O superintendente chama atenção, ainda, para um outro fator importante no período do carnaval. “Outra questão que merece atenção é a sobrecarga de energia elétrica. O uso de aparelhos elétricos aumenta muito nesta época do ano, o que possibilita que a tensão possa cair. Como para o funcionamento das bombas é preciso uma alta tensão, esse fator também interfere na distribuição da água”, explica.

Para melhorar a situação do abastecimento, a Companhia vai disponibilizar um caminhão-pipa em cada uma dessas praias. A pessoa que necessitar de água para consumo em algumas dessas localidades deverá comparecer até o posto da Deso, no povoado ou estação de tratamento local, e solicitar junto a equipe. Uma vez comprovada a necessidade, o veículo irá se dirigir até a residência e fará o fornecimento extra.

Proprietária de um bar na praia do Saco, Jousei Melo, se diz preparada para o período de festa. “Acredito que vai dar muita gente, porque as pessoas da capital, que trazem os turistas pra cá, dizem que os hotéis estão todos lotados. Todo mundo de Aracaju vem para a Praia do saco, Abaís, Caueira. A gente está achando que, deste sábado até o outro sábado, isso aqui estará lotado”, comemora.

E, para garantir que vai ter água no bar todos os dias, ela aprovou a ideia do caminhão-pipa que será disponibilizado pela Deso e ressalta a importância do consumo consciente. “A gente usa água do poço para lavar os utensílios domésticos e lavar os banheiros, mas a gente sempre fala aos funcionários para não desperdiçar água, nessa época de seca”, finaliza.

ASN

Foto: Mario Sousa