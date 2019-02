Campanha Alerta Celular será lançada nesta quinta-feira em Aracaju

28/02/19 - 05:48:26

Será lançada às 11h desta quinta-feira (28), na sede da SSP, a campanha Alerta Celular da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro do Município de Aracaju (Setransp), Aracajucard, Sest Senat, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e a Guarda Municipal. A ideia é disseminar a campanha de divulgação a utilização do serviço do Alerta celular, que iniciou em outubro de 2018 e está com mais de 7,6 mil dispositivos cadastrados no portal www.portalcidadao.ssp.se.gov.br.

O serviço foi desenvolvido pela SSP com a finalidade de facilitar a recuperação de dispositivos roubados e dificultar qualquer tipo de comercialização de produto ilegal. Dessa forma, aumentam as chances de a polícia identificar o suspeito, recuperar o aparelho e devolvê-lo à vítima.

O cidadão cadastra seus dados de informações pessoais no portal www.portalcidadao.ssp.se.gov.br e, ao entrar no sistema, adiciona o número de IMEI, que aparece imediatamente depois de digitar *#06# na tela de discagem do celular. O cidadão deve ativar o dispositivo de alerta para que a polícia identifique que o produto é de procedência ilícita.

Durante o Carnaval, haverá um trabalho itinerante da SSP em pontos estratégicos, para que a população conheça e cadastre os dados do seu aparelho no Alerta Celular.

Setransp – Informações SSP.