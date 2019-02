Carnaval: usuários do transporte intermunicipal já podem comprar passagens antecipadas

Governo disponibilizou frota reserva do transporte intermunicipal de passageiros para os 74 municípios do interior sergipano, passando de 600 para 650 o número de veículos que estará em circulação durante o período carnavalesco

Objetivando proporcionar a satisfação de quem deseja aproveitar ou descansar no Carnaval, o governo de Sergipe, por meio da Coordenadoria Estadual de Transportes (Cotransp), disponibiliza a partir da sexta-feira (1°) até a manhã da Quarta-feira de Cinzas (06) toda a frota reserva do transporte intermunicipal de passageiros para os 74 municípios do interior sergipano, passando de 600 para 650 o número de veículos que estará em circulação durante o período.

O número representa um aumento de 8,33% na frota e, este ano, uma novidade pretende dar ainda mais facilidade ao usuário. A Cotransp autorizou a venda antecipada de passagens desde a manhã da última terça-feira, dia 26.

Quem se surpreendeu com a inovação foi a funcionária pública federal aposentada, Lúcia Helena Dias, 65 anos. Ao se dirigir a um dos balcões de atendimento no Terminal Rodoviário Luiz Garcia para obter informações, ela ficou sabendo da nova decisão. “Vou passar o feriado de Carnaval no povoado Convento, em Indiaroba. Vim me informar sobre os horários dos ônibus e fui surpreendida com essa notícia. Isso é muito bom, porque as filas na sexta-feira são enormes e a gente tem de chegar muito cedo para comprar a passagem”, conta.

Principais destinos

De acordo com a vendedora, Amanda Lopes, a procura pelos bilhetes já começou. “Algumas pessoas já vieram comprar passagens e, até o momento, os destinos mais procurados são Neópolis e as praias de Abaís e Caueira, ambas no Litoral Sul do estado. Acredito que nos próximos dias a venda antecipada para os outros destinos, que também são muito procurados nesse período, aumentará”, analisa.

Segundo o Coordenador da Cotransp, Everton Menezes, a antecipação tem como objetivo assegurar tranquilidade aos passageiros. “Normalmente, disponibilizamos a venda antecipada na véspera da frota reserva entrar em circulação, porém, optamos por colocar três dias antes a fim de que sejam evitadas as filas e os usuários tenham mais comodidade nos dias de embarque”, explica.

Ainda segundo ele, os carros extras serão destinados para onde a demanda for maior. “Durante os demais feriados, os destinos mais procurados são as cidades de Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Já no Carnaval, Estância, Itabaianinha, Neópolis, Pirambu e os povoados Abaís e Caueira são as principais escolhas dos foliões. No entanto, a frota reserva será liberada a partir da necessidade que será percebida pela fiscalização do Estado que estará de prontidão nos terminais”, reitera.

Everton ressalta que a disponibilidade de linhas extras para alguns povoados do Litoral Sul também obedecerá a avaliação dos fiscais. “Locais sossegados, como Terra Caída, Pontal, Porto do Mato e Praia do Saco, têm sido muito procurados. No entanto, o aumento de veículos para esses destinos se dará apenas se houver necessidade”, frisa.

O coordenador ressalta que, apesar da necessidade do aumento da frota nesse período, o rigor na fiscalização será o mesmo. “Oferecer bons serviços ao povo sergipano, sem esquecer de priorizar a qualidade e segurança, está entre as principais diretrizes do governo do Estado. Dessa forma, durante esse período, fica suspenso o sistema de revezamento programado, bem como não será permitido a contratação de veículos de terceiros não cadastrados e vistoriados pela Cotransp”, afirma.

Para os usuários que pretendem evitar as filas nos dias de embarque, as passagens já podem ser compradas antecipadamente no Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, localizado no centro da cidade, e no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, situado na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos ônibus para o interior.

Os usuários que desejam saber mais detalhes sobre horários de vendas, destinos e valores, também podem se informar através dos telefones: (79) 3259-3028 ou (79) 3211-2179.