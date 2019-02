CORRIDA CIDADE DE ARACAJU: EXPECTATIVA ENTRE CORREDORES

28/02/19 - 14:28:50

Em comemoração aos 164 anos da capital sergipana, acontecerá dia 23 de março, a tradicional Corrida Cidade de Aracaju. Organizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), a corrida já está em sua 36ª edição. Enquanto o tão esperado dia, onde os participantes farão os percursos de 10km, 5km e 24km, não chega, muitos grupos de corredores segmentados já estão se preparando.

Criado em 2013 pela jornalista Giselli Souza, com o objetivo de estimular mulheres a saírem do sedentarismo, o grupo Divas que Correm será um dos que fará parte do evento. O clube possui participantes em diversos estados do Brasil e em Aracaju completará três anos no mês de outubro. Agda Vasconcelos, líder do Divas aracajuano, conta que o clube é formado por pessoas de todos os bairros da cidade e existem até as que residem em outros municípios do estado. “É um grupo motivacional, de mulheres que se unem para correr juntas e ajudar umas às outras”, explica.

No ano passado, mais de 100 mulheres do clube participaram da corrida. Esse ano são esperadas mais de 150 integrantes do grupo no evento. “A corrida Cidade de Aracaju é a nossa favorita, a mais bonita para todas as Divas. Esperamos por ela o ano todo. Virou o ano, a turma já começa a se preparar. Vamos correr nos 5km, nos 10km e nos 24km. Os familiares levam cartazes, aplaudem, é diferente de correr outro percurso, esse é especial. Cada ano vem melhorando e mais mulheres estão participando”, detalha Agda.

Assim como as Divas, o grupo Jornalistas que Correm (JQC) também fará parte da corrida comemorativa. Composto por mais de 80 integrantes (jornalistas e convidados), o JQC busca incentivar esses profissionais a correrem, independente de já praticarem esse esporte. Artur Soares, fotojornalista e um dos fundadores do grupo, se sente motivado pelos seus colegas a participar do evento. “Essa é a terceira vez que eu participo. Como tem o percurso de 24km, que é o mais desafiador, sempre tem alguém que incentiva e larga junto. Para a corrida de Aracaju a expectativa é muito grande. A gente sabe que vai ter muita gente. Está todo mundo treinando e mostrando para os outros”.

O Clube de Corrida da OAB/CAASE será mais um que terá participantes correndo em comemoração ao aniversário de Aracaju. Formado há sete anos, o clube é composto por cerca de 70 advogados. Mônica Pinto é uma delas. A advogada participa da tradicional corrida há algum tempo, mas começou a fazer o percurso de 24km apenas em 2016. “Como esse percurso é de resistência, desde o começo do ano estamos nos preparando. A gente faz um treinamento de subir ladeiras e em areia de praia, pois são ambientes que fazem com que tenhamos uma resistência maior”, explica a advogada.

Para Mônica, essa é a corrida mais importante, pois oferece um percurso de um pouco mais de meia maratona e transforma a última semana preparatória do seu clube em dias de muita expectação. “Quando abriram as inscrições, todo mundo já foi se inscrever. Todos querem fazer os 24km. A expectativa para a corrida é a melhor possível. Ano passado eu estava lesionada e esse ano eu estou muito ansiosa para correr os 24. A organização está cada vez melhor e todos estão muito animados, independente da modalidade. Sem contar que é tradição”.

