Deso explica rodízio no abastecimento em municípios do Centro Sul sergipano

28/02/19 - 06:53:59

Nos municípios de Lagarto, Simão Dias e Riachão, por exemplo, uma das iniciativas encontradas foi o sistema de rodízio no abastecimento

Diante da crise hídrica, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza ações para minimizar os efeitos da seca. Nos municípios de Lagarto, Simão Dias e Riachão, por exemplo, uma das iniciativas encontradas pela Companhia foi o sistema de rodízio, que iniciou há cerca de 45 dias. Estas cidades, fazem parte do sistema integrado Piauitinga.

A ausência de chuvas significativas tem provocado uma grande estiagem em diversos municípios sergipanos. Esta triste realidade provoca baixa nos lençóis freáticos, nos riachos e diminui de forma expressiva a vazão nos poços artesianos.

Pelo cronograma de rodízio, em Lagarto, o abastecimento acontece às segundas, quartas e sextas. Já às terças, quintas e sábados, o fornecimento de água acontece nas cidades de Riachão e Simão Dias. Aos domingos, os três municípios ficam abastecidos, porém em menor quantidade.

De acordo com o superintendente de Operações do Interior, Marcos Roberto Carvalho Lima, uma das soluções para resolver a situação será a construção do sistema Piauitinga II. “O termo de convênio de cooperação para início das tratativas de autorização das obras de ampliação da adutora foi assinado na semana passada. Os recursos já estão em caixa, na ordem de R$ 83 milhões. A obra de grande proporção, deverá ser entregue em um prazo de dois anos”, esclareceu Marcos.

Além da construção do sistema, atitudes emergenciais estão sendo tomadas, como os rodízios, perfuração de novos poços artesianos em Simão Dias e em Salgado, e também a limpeza nos poços existentes na cidade de Lagarto. Estas iniciativas, segundo Marcos, favorecem e melhoram o abastecimento. Ainda conforme informações do superintendente, todas essas ações seguirão durante todo período de estiagem.

Fonte e foto assessoria