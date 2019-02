Edital transporte escolar: Estudantes universitários serão beneficiados em Socorro

28/02/19 - 10:40:37

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, no exercício de suas atribuíções legais, comunica aos cidadãos socorrenses o lançamento do Edital edital de chamamento público nº 001/2019 para as inscrições no programa de transporte escolar para o ensino médio público federal, técnico da rede pública e graduação para os alunos residentes no município de nossa senhora do socorro/se.

O processo está amparado pela Lei Municipal nº1211/2017, que possibilita à Prefeitura ofertar aos estudantes universitários matriculados na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Institutos Federais em Sergipe, residentes no município, ou universitários bolsistas em universidades particulares, bem como beneficiários de programas educacionais assistenciais, a exemplo do Sisu, Fies e Pro-Uni, transporte para a locomoção até as suas instituições de ensino.

O presente chamamento visa a seleção de estudantes ao benefício de auxílio transporte para o preenchimento de 840 (oitocentos e quarenta) vagas totais, sendo: 126 (cento e vinte e seis) vagas para o período matutino; 420 (quatrocentas e vinte) vagas para o período vespertino; e 294 (duzentas e noventa e quatro) vagas para o período noturno, de acordo com as vagas por rota/turno.

Com o lançamento do edital, os estudantes que estiverem inseridos nos moldes previstos no certame, devem ler o Edital na íntegra e fazer seu pedido online no endereço eletrônico: www.socorro.se.gov.br, no período de 07 a 11 de março de 2019. Os cidadãos que não possuírem acesso à internet poderão efetuar sua inscrição no ponto de apoio que será ofertado gratuitamente pela Prefeitura, durante o período de cadastramento, no Centro Administrativo José do Prado Franco, localizado na rua Antônio Valadão, s/n, Centro, das 09h às 13h.

Confira o edital completo clicando aqui ou no link de acesso localizado no topo da página.

Secom | Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro