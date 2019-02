EMÍLIA É A NOVA LÍDER DA OPOSIÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL

28/02/19 - 09:49:10

por Andrea Lima

A defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota) se tornou a nova líder da Oposição na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Nos próximos seis meses a única vereadora na Casa responderá pela bancada e ressaltou a importância de alternância.

Segundo Emília, no inicio dos trabalhos legislativos em 2017 houve o entendimento que cada membro da oposição assumiria a liderança, ou seja, haveria revezamento do comando.

“No primeiro da legislatura tivemos o vereador Elber Batalha (PSB), na sequencia do vereador Cabo Amintas (PTB), em nossa conversa inicial, séria 2019 Lucas Aribé (PSB) no entanto o vereador fez uma proposta que a liderança fosse dividia por semestralidade, ou seja, estou assumindo o primeiro semestre e ele no segundo semestre de 2019”, destacou.

De acordo com a líder da oposição, os trabalhos serão desenvolvidos sempre ouvindo a bancada com o propósito de fortalecer o grupo e de forma coesa trabalhar pelos aracajuanos.

“Farei o trabalho como deve ser feito com compromisso e responsabilidade pelo povo de Aracaju, sempre alinhada com os demais membros. Sobretudo, objetivando tomar a decisão mais acertada e melhor a vida dos munícipes da capital”, assegurou.

