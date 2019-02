Inaugurada nova loja do Banese Card na cidade Maceió, Alagoas

Novas instalações proporcionarão mais conforto e comodidade aos usuários

A Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (Seac), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card, inaugurou esta semana uma moderna loja em Maceió (AL), com o objetivo de proporcionar um atendimento com mais conforto e comodidade para os seus clientes e usuários. A nova loja fica localizada no Maceió Shopping, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, e funcionará de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 16h.

O presidente do Banese, Fernando Mota, e a presidente da Seac, Lívia Carvalho, descerraram a placa de inauguração. Além deles, também participaram do evento diretores, superintendentes e funcionários do Banese e da Seac, representantes da administração do shopping e lojas parceiras credenciadas, bem como integrantes da equipe responsável pelo projeto. De acordo com a presidente Lívia, além dos canais digitais os clientes alagoanos mereciam uma nova loja Seac, que proporcionasse mais conforto e comodidade.

Criado há 18 anos, no mercado sergipano, o Banese Card pertence ao conglomerado do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e encontra-se em expansão principalmente na região Nordeste. O cartão conta com mais de 1 milhão de portadores e cerca de 43 mil estabelecimentos comerciais credenciados no Brasil. Ele oferece diversos benefícios como isenção da taxa de anuidade, serviço de notificação via SMS, fatura por e-mail, seguro premiável e parcelamento de fatura, entre outros.

Em sua nova loja em Maceió, o Banese Card oferecerá vários tipos de serviços, entre os quais adesão ao cartão, alteração de limite de crédito, renegociação de dívidas e atendimento ao lojista para credenciamento da TKS Soluções de Pagamento, a maquineta que aceita o Banese Card e as principais bandeiras do mercado.

