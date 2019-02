Japaratuba: Prefeita Lara Moura visita obras e assina ordem de serviço

28/02/19 - 16:25:16

Como tem feito todas as semanas, a prefeita de Japaratuba Lara Moura, visitou na manhã de ontem, 27, as obras que estão sendo executadas nos povoados Sapucaia e Porteiras.

No povoado Sapucaia, a prefeita foi ver de perto o andamento das obras de recuperação do Jardim de Infância Francisco Pereira. A exemplo de pintura, fiação, parte hidráulica, troca de telhado, além de outros serviços.

No povoado Porteiras Lara visitou as obras de melhoramento que está sendo realizada em toda estrutura da Escola Municipal Papa Joao XXIII, a exemplo da parte elétrica, hidráulica e serviço de pintura em todos os ambientes.

Ainda no povoado, Lara deu ordem de serviços para a reforma do Posto de Saúde Zenia Birvniek e a construção de um gabinete odontológico que fica anexo ao posto, atendendo uma reivindicação da comunidade.

“Estamos acompanhando de perto o andamento das obras para que as mesmas sejam entregues dentro do cronograma previsto, para que não traga prejuízo para os nossos alunos e possamos oferecer uma melhor qualidade tanto para os alunos como também para os professores e funcionários”, disse a prefeita, ressaltando também a assinatura da reforma do posto de saúde e da construção de um gabinete odontológico.

“A construção desse gabinete será muito importante porque vai atender não só os moradores desse povoado como também dos povoados Sapucaia e Moitas, por serem vizinhos”, destacou.

Salários

O governo municipal de Japaratuba pagou hoje, 28, o salário de todos os servidores. O pagamento dos salários vai movimentar a economia local e fazer com todos os servidores possam curtir seu carnaval com dinheiro no bolso. O pagamento dentro do mês tem sido um compromisso da prefeita Lara Moura.

Secretaria de Comunicação Social