POLÍCIA CIVIL PRENDE CASAL COM 400 PINOS DE COCAÍNA EM ITABAIANA

28/02/19 - 09:13:10

Além da cocaína, foram apreendidos dez celulares, uma balança de precisão e R$1.550 em espécie

Policiais civis prenderam nesta quarta-feira (27), Willians Menezes, 25 anos e Iris Maria Fagundes de Jesus, 21 anos, acusados pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa qualificada. As prisões foram feitas na cidade de Itabaiana.

Segundo informações policiais, no momento da prisão, Willians estava em um bar no centro da cidade, em posse de R$ 1550, além de dez aparelhos celulares, alguns possuindo restrição de roubo. Após o flagrante, os agentes se deslocaram até a casa da dupla, onde foram encontrados 400 pinos contendo cocaína e uma balança de precisão, que estavam escondidos no quarto da filha do casal, de três anos de idade.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas judiciais cabíveis. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do disque-denúncia (181) para continuidade das ações de combate à violência no Município.

Com informações e foto SSP