POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PEDE APOIO AO PODER LEGISLATIVO

28/02/19 - 11:16:21

O presidente e deputado estadual Luciano Bispo (MDB) recebeu em seu gabinete, na manhã desta quinta-feira (28), a visita de cortesia do Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal, Carlos Xavier. A visita esteve acompanhada dos oficiais Luciano e Souza, além do deputado estadual Capitão Samuel (PSC).

O objetivo da visita foi pra tratar de concessão de terrenos para construção da nova sede administrativa da PRF/SE, bem como reforma do antigo posto fiscal Josias Carvalho, localizado na saída de Aracaju e estão instalados o posto e a delegacia.

Segundo o comandante da PRF, o diálogo com o governo existe desde o ano de 2015 e os processos encontram-se na Secretaria de Estado de Governo (Segov) aguardando a elaboração do projeto de lei e consequentemente o envio do mesmo para o Poder o Legislativo, explicou Xavier. “Precisamo dar celeridade aos processos em virtude de que a atual sede não está comportando a corporação. Compartilhamos um prédio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Precismos do apoio da Casa Legislativa para fazer gestão junto ao Poder Executivo” justificou o superintendente.

Luciano Bispo garantiu o apoio a PRF/SE, no sentido de que quando o PL chegar à Casa, dará celeridade na votação e aprovação do projeto.

Educação para o Trânsito

O trabalho educativo da Polícia Rodoviária Federal nas escolas públicas tem o objetivo de levar a conscientização sobre o comportamento no trânsito. O Poder Legislativo também apoia a causa, entendendo que é fundamental instruir crianças de como lidar com o trânsito uma vez que está provado que o trabalho educativo é uma ferramenta eficaz no combate aos acidentes, tornando o trânsito mais humano.

Texto e foto: Lucian Botto- Rede Alese