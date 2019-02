Prefeitura de Estância cria auxílio financeiro para as fateiras do Matadouro

28/02/19 - 05:12:30

O Poder Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores de Estância (CVE) o Projeto de Lei Nº 10/2019, o qual cria o auxílio financeiro temporário às fateiras que estão proibidas de exercer a atividade, em função do fechamento do Matadouro Municipal “José Gravatá”, que foi interditado em ação empreendida pelo Ministério Público Estadual (MPE) e o Ministério Público Federal.

Em sessão ordinária realizada terça-feira, 26, esse PL foi apreciado e aprovado pela Casa. Com isso, o benefício no valor de R$700,00 mensais será concedido por um período de um ano, podendo ser prorrogado por única vez em igual período, contribuindo com a subsistência das fateiras, categoria que se encontra em situação de desemprego e que não possui vínculo empregatício.

“De todos os impactos financeiros e sociais que o fechamento do matadouro nos trouxe, a situação das fateiras era o que mais me preocupava. Por isso me comprometi e encaminhei o projeto de lei criando esse auxílio financeiro. Sei a angústia que essas famílias estão passando. E vamos tomar outras medidas para uma requalificação dessas trabalhadoras no mercado de trabalho por meio da oferta de cursos profissionalizantes”, destacou o prefeito Gilson Andrade.

Fonte e foto assessoria