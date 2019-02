SERGIPE: CONFERÊNCIA DO PCdoB REFERENDA INCORPORAÇÃO DO PPL

28/02/19 - 13:04:55

Membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe, da capital e do interior, estiveram reunidos nesta quarta-feira, 27, na Conferência Extraordinária realizada na sede do Sindicato dos Bancários. O objetivo foi celebrar a incorporação do Partido Pátria Livre (PPL) ao PCdoB e reafirmar o compromisso das legendas com o povo brasileiro e sergipano e com o fortalecimento da democracia.

“Todos os estados realizaram suas conferências a fim de ampliar o debate sobre política e aprovar a vinda dos amigos do PPL. Com essa incorporação, o PCdoB estará mais fortalecido, ultrapassará a clausura de barreira, terá acesso ao fundo partidário e mais tempo de mídia para expor os projetos. Os partidos possuem pensamentos semelhantes. A união de pensamentos fará a força para trabalhar pelo bem do Brasil”, comentou Professor Bittencourt, vereador por Aracaju e presidente Estadual do PCdoB em Sergipe, ressaltando que este encontro foi preparatório para a Conferência Nacional que ocorrerá no próximo dia 17 de março, em São Paulo.

Durante a Conferência, os filiados do PCdoB também fizeram um balanço do cenário atual do Brasil, a exemplo das ações propostas pela atual gestão do Governo Federal, entre elas, a proposta de reforma da previdência.

Na ocasião, de acordo com Júnior Trindade, presidente do Diretório Municipal do PCdoB de Aracaju, foi lançada a Campanha de Filiação, com o foco em buscar novos membros e avançar as ações do partido em todos os municípios sergipanos.

“Vamos nos reunir com todas as frentes, movimentos sociais, juventude, lideranças. Faremos encontro em todos os bairros da capital, na região metropolitana e em todos os municípios. Queremos ouvir as pessoas e fortalecer o diálogo para receber novos filiados lá e manter a nossa missão de fortalecer a democracia e, juntos, trabalhamos para atender ao povo. O PCdoB contribui bastante para Aracaju avançar. Temos como exemplo o legado de Edvaldo Nogueira, que vem reconstruindo a capital sergipana e fazendo a diferença pelo nosso povo”, afirmou Júnior Trindade.

Fonte e foto assessoria