Servidores de São Cristóvão e Itabaianinha já podem aderir ao Ipesaúde

28/02/19 - 08:07:04

A partir de agora, aproximadamente 1700 servidores ativos, inativos e comissionados destes municípios poderão se tornar beneficiários da instituição

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) já realizou celebração de convênio com as prefeituras de São Cristóvão e Itabaianinha. A partir de agora, aproximadamente 1.700 servidores ativos, inativos e comissionados destes municípios poderão se tornar beneficiários da instituição.

Gilvan Gomes dos Santos, servidor da prefeitura de São Cristóvão, falou com entusiasmo desse momento. “O Ipesaúde, sem dúvidas, atenderá as minhas necessidades e dos demais servidores de São Cristóvão. Hoje me sinto feliz em receber essa notícia”, enfatizou Gilvan.

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, falou sobre a satisfação em celebrar o convênio. “Antes de qualquer coisa, o que me alegra é a possibilidade da ampliação da assistência em saúde para nossos servidores, com essa adesão ao Ipesaúde, se assim desejarem”, disse.

A cidade de Itabaianinha já possuía convênio com o Ipesaúde, que agora será renovado dentro dos moldes da nova lei aprovada em julho de 2018. Com isso, todos os servidores que já eram beneficiários e os que desejam aderir devem realizar um novo cadastro.

Cadastro

Os servidores das prefeituras já conveniadas e que desejarem aderir ao Ipesaúde podem se dirigir ao setor de atendimento localizado na sede da instituição, na rua Campos, 177, em Aracaju, em posse de cópias e originais da seguinte documentação: Contracheque atualizado do contribuinte; Cédula de Identidade e CPF; Comprovante de Residência.

Para inscrição de dependentes, a lista pode ser acessada através do www.ipesaude.se.gov.br, na aba Espaço Beneficiário/Cadastro/Documentação. Podem ser inscritos nessa modalidade filhos, netos e bisnetos até 35 anos; Filhos inválidos; Pai e mãe sem renda; Esposa / esposo com até 3 salários mínimos no contracheque / carteira de trabalho; Enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho, mediante declaração do segurado, desde que comprovada a dependência econômica.

Contribuição

O servidor deverá realizar o pagamento da contribuição nas agências do Banese, por meio de boleto, que estará disponível para ser impresso sempre no primeiro dia útil de cada mês, na sessão Espaço Beneficiário/Boleto no www.ipesaude.se.gov.br ou na sede do Ipesaúde em Aracaju. A data de vencimento será até o dia 15 de cada mês.

Os valores para cada beneficiário seguirá a tabela fixada na lei: De 0 a 18 anos R$ 83,21; De 19 a 29 anos R$ 140,17; De 30 a 35 anos R$ 197,10; De 40 a 49 anos R$ 262,38; De 50 a 59 anos R$ 328,49; Acima de 59 anos R$ 394,20.

Assistência

O Ipesaúde proporciona ao usuário acolhimento nos modernos Centros de Atendimento, Odontologia, Reabilitação, Endocrinologia e Diabetes, Unidade de Pronto Atendimento, além das unidades regionais em Propriá, Lagarto, Dores, Itabaiana e Estância. Há também o suporte das clínicas credenciadas em todo o estado, que já realizam marcação direta de consultas e exames. De acordo com o diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, “a instituição tem se preparado para receber os novos servidores, reiterando o compromisso no acolhimento de todos os beneficiários”, finaliza.

Foto Jorge Henrique