VEJA CRONOGRAMA DE VERIFICAÇÃO DE RADARES E BARREIRAS

28/02/19 - 10:33:52

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) divulga o cronograma de verificações em radares e barreiras eletrônicas no mês de março.

As verificações deste período contemplam parte dos radares em Aracaju. Por causa do grande fluxo de veículos, as verificações acontecem no turno da noite, a partir das 22h. Os condutores devem observar o cronograma e redobrar a atenção nas localidades em que os respectivos medidores de velocidade estiverem em verificação, já que as vias ficam interditadas para passagem de pedestres e veículos.

Durante a verificação, que conta com a participação do representante das empresas, um veículo oficial do ITPS passa pelo medidor de velocidade, em média, cinco vezes, com um instrumento calibrado pelo Inmetro. O fiscal compara a velocidade indicada neste instrumento com aquela registrada pelo medidor instalado na via. Baseado nessa comparação, o fiscal pode aprovar ou reprovar o instrumento.

Consulta

Os condutores pode consultar a situação de qualquer radar instalado no país, acessando o Portal de Serviço do Inmetro nos Estados (PSIE) por meio do endereço eletrônico https://servicos.rbmlq.gov.br. Basta clicar em “consulta de instrumentos”, escolher a opção “medidor de velocidade” e digitar o município. A partir de então, o sistema mostrará os medidores da localidade, data da última verificação e a validade.

Denúncias ou dúvidas

Em caso de denúncias ou para esclarecimento de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS por meio do telefone (79) 3179 8055 e do email ouvidoria@itps.se.gov.br. Também há a opção do atendimento presencial, que é feito na sede do ITPS, localizado na rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Confira as datas e respectivos radares que serão verificados:

– 12/03

– Avenida Dr. José da Silva Ribeiro Filho X Rua Acre – sentido oeste

14/03

– Avenida Paulo Figueiredo Barreto – sentido norte e sul

– Avenida Barão de Maruim X Rua Itabaiana – sentido leste

19/03

– Avenida Desembargador Maynard X Avenida Gentil Tavares – sentido leste

– Rua Simeão Sobral X Avenida Gentil Tavares – sentido oeste

– 26/03

– Avenida Santa Gleide X Alcides Fontes – sentido leste

– Avenida Presidente Tancredo Neves – em frente ao Huse – sentido leste

28/03

– Avenida Pedro Valadares X Avenida Deputado Silvio Teixeira – sentido sul

– Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral X Jornalista Santos Santana – sentido norte

Por Verlane Estácio

Foto assessoria