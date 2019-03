Audições para Coro Sinfônico da Orsse teve mais de 70 inscritos

Mais de 70 candidatos se inscreveram e participaram, na tarde desta quarta-feira (27), das audições para ingresso no Coro da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) no Teatro Atheneu. A iniciativa do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, oportuniza à comunidade a participação em uma atividade que tem o canto como destaque principal.

O maestro da Orsse, Guilherme Mannis, frisou o papel do Coro para com a orquestra e ressaltou a oportunidade que as pessoas têm ao fazer parte. “O coro tem importância vital em nossa temporada, porque ele participa de um grande número de concertos e, geralmente, nos mais grandiosos, que envolvem obras sinfônico corais. E essas vagas são importantes para que aqueles que se interessam por música, mas não podem pagar pra estudar canto, tenham a chance de aprender mais e participarem do nosso Coro”, afirmou.

Vale destacar que muitas pessoas que não são selecionadas para o Coro Sinfônico da Orsse, são encaminhadas para outros Coros e/ou atividades. Quando selecionados, os coristas passam a ter aulas regulares com a professora de canto da Orsse, Verônica Santos, que aproveitou para explicar um pouco mais sobre este projeto com voluntários.

“Esse é um trabalho de extensão da orquestra, para levar até a comunidade, a oportunidade de desenvolvimento musical e vocal. É um coro iniciante, onde não precisa ter formação, mas que conta com aprendizagem vasta. Ter contato com esse patrimônio histórico da humanidade, que é a música erudita, faz parte da formação humana, isso é arte e tem que estar acessível para todos”, declarou Verônica.

Os candidatos estavam ansiosos, porém confiantes. José Maurílio, 53 anos, é eletricista e estava muito contente de participar das audições porque já vem de outros corais para tentar uma vaga no Coro Sinfônico da Orsse. “Me interesso pelo canto, fiz atletismo, eu aprendi a correr após fazer canto e coral porque trabalha o diafragma e a partir disso comecei a juntar um com outro. Daí surgiu essa oportunidade eu estou tentando abraçar. Gostaria de parabenizar o governo por essa iniciativa e espero que promova mais atividades voltada para as artes.

A aluna de mestrado em Direitos Humanos, Rute Passos, adorou a chance de tentar fazer parte do Coro para dar continuidade aos estudos sobre música. “Me interessei pela oportunidade para tentar retomar os estudos de música de quando eu morava na Bahia e participava do Coral da universidade estadual de Feira de Santana e vi essa oportunidade aqui, além de valorizar a arte em minha vida”,relatou.

Resultados

A lista dos selecionados nas audições para o Coro Sinfônico da ORSSE 2019, que mostrará o resultado do processo seletivo, será divulgada até o dia 01 de março de 2019 e poderá ser vista nas páginas da Orsse (https://ptbr.facebook.com/orquestrasergipe/) e do seu Coro Sinfônico (https://ptbr.facebook.com/corosinfonicosergipe/), no Facebook. Além desta, os aprovadosreceberão e-mail com a informação e com as disposições sobre o início das atividades com o Coro Sinfônico da ORSSE.

Para mais informações, acessar o edital.