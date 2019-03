Carnaval: Prefeitura de Aracaju garante apoio logístico ao Rasgadinho

Entre os dias 2 e 5 de março, um dos atrativos do Carnaval em Aracaju será o Rasgadinho, que passará pelos bairros centrais da cidade e deve reunir cerca de 50 mil pessoas por dia de evento. Mesmo não sendo uma realização da administração municipal, a Prefeitura de Aracaju vai prestar apoio com diversas equipes para contribuir para a organização da festa.

Além de dar apoio à realização do evento, o objetivo é prestar serviços que contribuam para que os foliões possam aproveitar o Rasgadinho sem maiores transtornos e que o retorno para casa possa ser o mais tranquilo possível.

A segurança será realizada pela Polícia Militar do Estado (PM/SE), mas, a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) promoverá a intensificação da segurança nos terminais de integração, através da operação Terminal Seguro. As ações executadas por meio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) contemplam o patrulhamento preventivo, rondas e a utilização da base comunitária de videomonitoramento, que estará em operação no terminal Leonel Brizola, na zona Oeste, no sábado, 2, e na segunda-feira, 4. As ações ocorrerão, especialmente, em caráter preventivo para garantir a tranquilidade durante o deslocamento dos foliões.

O trânsito também contará com as ações da Prefeitura. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) preparou toda uma logística e vai atuar com a “Operação Carnaval 2019”, onde mais de 20 agentes darão suporte ao evento com o auxílio de três viaturas e oito motocicletas. Os trabalhos começarão sempre às 13h, com o bloqueio do trânsito na rua Maruim (entre a avenida Pedro Calazans e rua Dom Bosco), onde ficará a concentração do bloco. Um grupo de agentes de trânsito acompanhará o percurso e fará o bloqueio e liberação das vias do itinerário conforme a passagem dos foliões e do trio elétrico. Além disso, os veículos de três linhas do transporte público serão desviados durante a realização do Rasgadinho: 001-Augusto Franco/Bugio; 002-Fernando Collor/DIA; e 005-Maracaju/DIA.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) atuará da seguinte forma: no sábado, domingo, segunda e terça, às 16h, duas equipes por dia, cada uma com 11 agentes, irão após o bloco seguindo todo o trajeto, realizando a limpeza intensiva. No domingo, segunda, terça e quarta-feira, às 6h, uma equipe a cada dia, com 11 agentes, fará o repasse da limpeza no mesmo trajeto do bloco.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) terá como foco a prevenção de ISTs/Aids, por isso, irá com uma equipe itinerante e com o Previna Móvel, assim, será feita a distribuição de insumos, como preservativos e gel lubrificante. A ação vai ocorrer das 14h às 21h, seguindo o cortejo durante os quatro dias. Serão distribuídos dez mil preservativos masculinos, 500 femininos e cinco mil géis lubrificantes.

