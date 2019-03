CASTRAMÓVEL: PMA INICIA CADASTRAMENTO ANIMAIS B. AMÉRICA

01/03/19 - 07:25:16

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o serviço gratuito de castração de animais, através do Castramóvel. Dando continuidade à prestação do serviço à população, na manhã desta quinta-feira, 28, foi iniciado o cadastramento para a castração de cães e gatos do Bairro América.

A ação aconteceu na frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) Adel Nunes. Já na sexta-feira, 1º de março, o cadastro continua na UBS Joaldo Barbosa das 8h às 12h. Para que seja realizado o cadastramento, o dono do animal deve apresentar cópias da carteira de identidade e dos comprovantes de renda e residência.

O responsável pelo animal deve ter renda de até 1,5 salário mínimo; cada família poderá cadastrar até cinco animais; os cães e gatos devem ter idade entre cinco meses e oito anos de idade; apenas os machos serão esterilizados; animais comunitários, que vivem em locais públicos, poderão ser esterilizados, desde que alguém se responsabilize e tenha um lar temporário para a recuperação pós-cirúrgica.

O projeto

O projeto teve início em dezembro de 2017, quando a SMS iniciou o cadastramento das famílias cujos animais passariam pelas cirurgias e as avaliações com veterinários. Já as cirurgias começaram a acontecer desde o mês de março do ano passado e até então, já foram 206 procedimentos registrados.

“No bairro Santa Maria foram feitas 41 cirurgias. Depois foi a vez do bairro Santos Dumont, onde realizamos 65 cirurgias, e no Bugio fizemos 100. Até agora foram 206 cirurgias, mas a nossa expectativa é de que amplie este número porque recebemos mais aparelhos e insumos, antes eram apenas dois dias na semana em que realizávamos as operações cirúrgicas, agora são três”, explicou a veterinária e gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena.

Marina explicou como funciona o processo de cadastro do animal até o momento da castração. “Às segundas-feiras serão realizadas as consultas, onde fazemos a avaliação do animal, se precisa de exames e de vacina, por exemplo. E nas terças, quartas e quintas-feiras fazemos as cirurgias de castração. No dia 11 de março, faremos as consultas, e, a partir do dia 12, já iniciamos as cirurgias. Neste primeiro dia, já cadastramos 43 animais”, completou a gerente.

Benefícios

A moradora do Bairro América, Maria de Fátima Santos Barbosa, soube do cadastramento e decidiu comparecer para fazer a cirurgia no seu bicho de estimação. “É muito bom a Prefeitura disponibilizar este serviço, porque eu queria castrar o meu gatinho e não dispunha de recursos para fazer particular. Então, depois do Carnaval, ele será castrado e ficará mais em casa sem correr tantos riscos”, disse.

De acordo com a veterinária e técnica responsável pelo Castramóvel, Cíntia Freire, os animais castrados correm menos risco de serem atropelados e envenenados, por exemplo, porque eles ficam mais caseiros e com comportamento mais tranquilo.

“Aumenta a expectativa de vida porque o animal adquire menos doenças. Com a castração, diminui mais os riscos de o animal ter doenças devido à idade avançada como câncer de próstata e de intestino. Além de ser uma forma eficaz de controle populacional”, explicou a técnica, que é preceptora dos estagiários do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Pio Décimo.

