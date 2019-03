HOSPITAL DE CIRURGIA ALERTA OS PACIENTES CONTRA GOLPES

01/03/19 - 16:20:04

A Direção do Hospital de Cirurgia vem a público alertar sobre o fato de que os pacientes assistidos através do Sistema Único de Saúde (SUS) não devem pagar por nenhum exame ou procedimentos enquanto internados, pois todo o tratamento destes pacientes é custeado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. Nenhum valor é devido pelo atendimento recebido pelo SUS nas dependências desta Instituição. Também informamos que não há possibilidade de procedimentos serem antecipados através do pagamento de quaisquer valores.

Este alerta deve-se ao fato de que, frequentemente, golpistas abordam os pacientes e familiares, tanto deste hospital como também de outros hospitais públicos e privados, alegando a necessidade do pagamento de taxas em nome de funcionários ou da Instituição.

Se isso acontecer, registre sua denúncia através da Ouvidoria do Hospital pessoalmente ou pelo número (079) 98162-4814.

Da assessoria