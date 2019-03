PMA publica convocação para inspeção de saúde do PSS da Educação

01/03/19 - 07:14:08

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), publica, nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial do Município, o edital de convocação para Inspeção de Saúde e Entrega de Documentos dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) no âmbito da Secretaria Municipal da Educação.

Conforme o edital, os candidatos convocados deverão comparecer à respectiva Inspeção de Saúde a ser realizada na Seplog, situada à rua Frei Luiz Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva, no período de 14 a 19 de março, das 7h às 12h, e das 13h30 às 16h, conforme cronograma respectivo, munidos dos exames médicos previamente solicitados e documentação especificada.