Projeto Amigo do Samu conscientiza condutores para prevenção de acidentes no Carnaval

O carnaval está chegando e para orientar a população sobre a importância da prevenção de acidente e trote, 40 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), realizaram nesta quinta-feira (28), em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), a campanha nos cruzamentos dos semáforos que dão acesso à ponte do Shopping Riomar.

A campanha faz parte do Projeto ‘Amigo do SAMU’ e traz orientações que, segundo a superintendente da unidade, Conceição Mendonça, se os condutores seguirem, as consequências dos acidentes que porventura podem acontecer, deverão diminuir. “A adesão da população foi muito grande. Nos dividimos em pequenos grupos para explicar formas simples de prevenção. O principal propósito é que as estatísticas no período carnavalesco deste ano sejam inferiores à dos anos anteriores”, contextualiza.

Além da prevenção de acidente, a campanha também tem o objetivo de alertar sobre o trote. “A oportunidade foi interessante e acolhedora por parte dos condutores. Solicitamos a adesão do combate ao trote, além disso pedimos que a ligação para o 192 fosse feita em caso necessário. Em um trote feito, podemos perder vidas”, destaca.

Nossa proposta é prevenir, também, sobre os cuidados na estradas e bebidas em excesso. Infelizmente é muito comum o atendimento a jovens menores de 18 anos que consumiram bebidas alcoólicas. Além prevenção através da campanha estamos contactando o Juizado da Infância e Juventude e Conselhos Tutelares para que fiquem de sobreaviso. Assim esses casos serão notificados, informa a Superintendente do Samu.

