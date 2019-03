SERGIPE TEVE 2º MELHOR RENDIMENTO PER CAPTA DO NORDESTE EM 2018

01/03/19 - 12:57:58

Rendimento registrado em Sergipe foi de R$ 906. Foi 17º melhor do país. A renda domiciliar per capita nominal mensal em Sergipe foi de R$ 906 em 2018. O valor, que é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores, ficou abaixo da média nacional (1.373). Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sergipe teve o 2º melhor rendimento registrado pelo Nordeste e 17º pelo país.

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita sergipano aumentou R$ 72 em um ano

O rendimento domiciliar per capita no estado passou de R$ 834 para R$ 906 entre 2017 e 2018, representando um acréscimo nominal (ou seja, não descontada a inflação) de 8,6%. Em relação ao ranking nordestino, Sergipe saltou da 5ª para a 2ª posição. O Rio Grande do Norte ficou na 1º colocação e o Maranhão na última.

Metodologia Para o cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes de todos os moradores, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras entrevistas dos quatro trimestres da PNAD Contínua de 2018.

Fonte Observatório/SE