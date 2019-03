SERVIDOR DA CÂMARA MORRE VITIMA INFARTO, NO BANHEIRO DA CMA

01/03/19 - 08:43:30

Um servidor da Câmara Municipal de Aracaju morreu na manhã desta sexta-feira (01), vitima de infarto.

Paulo Roberto Santos, 55 anos, morreu vitima de infarto, dentro do banheiro do Anexo da Câmara de Aracaju. As informações são de que servidores localizaram o corpo caído dentro banheiro.

Alguns vereadores estão no local e lamentam a morte do servidor.

As informações são do radialista Jailton Santana, no Jornal da Vida, na rádio Jornal