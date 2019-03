Socorro – usuários do Caps Janser Carlos participam de festa de carnaval

01/03/19 - 09:03:40

A folia carnavalesca ocorreu na manhã desta quinta-feira, 28, na própria unidade

A Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Nossa Senhora do Socorro continua promovendo a inclusão social, através da realização da comemoração de carnaval, para milhares de usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CRAS) do municipais. Prova disso é a realização da folia em todas as unidades do Cras, que nesta quinta-feira, 28, foi oferecida para os usuários do Cras Janser Carlos, localizado no conjunto Marcos Freire I.

“A princípio nós tínhamos organizado um bloquinho para sairmos às ruas, mas por conta do calor resolvemos ficar por aqui mesmo. Estamos fazendo brincadeiras, trenzinhos, distribuímos picolés e lanches, um momento bem leve para que eles possam descontrair. Isso também é importante para a saúde mental deles porque são pacientes que são sofridos e sofrem preconceitos nas ruas, dentro da família e esse momento é para para que eles tirem todo o estresse”, disse a gerente administrativa do Caps, Yamani Costa.

Devidamente caracterizada a usuária Maria Aparecida revelou que a fantasia foi idealizada pela companheira. “É momento único na vida de todos porque aqui encontramos alegria. Estou feliz por mim e pelos meus colegas. Minha companheira que organizou minha roupa para que pudesse festejar aqui hoje”, declarou.

Quem também fez questão de comparecer à folia foi a Dona Maria Maciana de 65 anos. “É um momento de nos divertimos. Tenho duas filhas, mas cada uma já construiu a sua vida, então todos do Caps tornaram a minha família, um lugar onde todo mundo se entende. Sem contar da atenção que recebemos dos cuidadores e da nossa gerente”, disse.

Fonte e foto assessoria