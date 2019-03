“Valmir foi burro em não renunciar”, diz suposto primo de Gustinho Ribeiro

Um áudio que está circulando nos grupos de WhatsApp desde a tarde desta quinta-feira (28), mostra a fala de uma pessoa que seria primo do deputado federal Gustinho Ribeiro, marido de Hilda Ribeiro, vice-prefeita de Lagarto e que pode comprometer o relacionamento político dos dois grupos.

As informações são de que a conversa gravada, foi travada entre João Mendonça, primo em primeiro grau do Deputado Federal Gustinho Ribeiro, e uma mulher. No áudio, João aparenta ter conhecimento de sentença que poderia ser modificada, caso o prefeito afastado, Valmir Monteiro, renunciasse ao mandato para que Hilda Ribeiro, esposa de Gustinho, assumisse. “O Valmir foi burro. Ele renunciava, entregava a Hilda, fazia acordo com Gustinho e estava solto”, diz o áudio.

O mais grave é que nas redes sociais, há a informação, já há cerca de um mês sobre a prisão do prefeito e que teria sido divulgada pelo primo do parlamentar. “Valmir levou pau, mas ainda vai ser publicado”, disse se referindo ao mandado de prisão que corria em segredo de justiça contra Valmir e que acabou ocorrendo na semana passada.

O clima político entre os dois grupos que não era bom, agora tende a piorar após a divulgação desse áudio.

Entenda o caso – quando o prefeito Valmir Monteiro foi afastado da primeira, circulou vários comentários de que amigos e assessores de Gustinho Ribeiro estariam trabalhando para afastar o prefeito do cargo. A situação foi contornada e à época, Valmir Monteiro disse que preferia “não acreditar nisso”.

As informações são do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida, Rádio Jornal

Munir Darrage