Abastecimento de água será limitado em conjuntos de Socorro e povoados de Itabaiana

02/03/19 - 07:39:52

As equipes estão trabalhando para concluir o serviço o mais breve possível e o abastecimento deverá ser restabelecido após a manutenção

Serviços de manutenção corretiva limitam, neste sábado (02), o abastecimento de água em 11 conjuntos habitacionais de Nossa Senhora do Socorro, na grande Aracaju, e cinco povoados de Itabaiana, na região Agreste do estado. As ações de reparo seguem durante todo o dia de hoje e amanhã e, até serem concluídas, a recomendação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) é pela utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios.

Em Socorro, os pontos afetados pelo desabastecimento são os conjuntos Fernando Collor, João Alves, Marcos Freire I, II e III, Albano, São Brás, Novo Horizonte, Taiçoca de Dentro e Piabeta. Já em Itabaiana, os povoados Matapoã, Cabeça do Russo, Tabuleiro da Telha, Tabuleiro do Chico, Sambaiba e região estão com o fornecimento de água limitado.

Ainda de acordo com a Companhia, caso os serviços sejam concluídos antes do previsto, o abastecimento será retomado sem qualquer outro aviso.

A Deso também ressalta que os casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 0800-079-0195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Fonte e foto ASN