Inscrições do Quinta Instrumental foram prorrogadas até o dia 8

Atenção, músicos e amantes da música instrumental. As inscrições para a terceira edição do Quinta Instrumental foram prorrogadas para o dia 8 de março. Os interessados bastam acessar a plataforma digital do Mapa Cultural e preencher o formulário de inscrição. O cachê para os músicos selecionados é de R$ 2.500.

Desenvolvido através do planejamento estratégico realizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o Quinta Instrumental nasceu com o propósito de ocupar o centro histórico da capital sergipana com as diversas linguagens das artes. E, em um curto espaço de tempo, tornou-se um atrativo na agenda cultural, oferecendo aos aracajuanos e turistas uma música de qualidade e totalmente gratuita.

Em 2019, o projeto retorna com um novo formato. A terceira edição será realizada em dois dias consecutivos e já está com data marcada para iniciar em 20 e 21 de março. A nova roupagem do Quinta Instrumental ainda traz mais novidades. No primeiro dia de evento, a abertura contará com um workshop ministrado por um artista nacional e/ou internacional voltado para os músicos sergipanos. Já no segundo dia, serão duas apresentações, sendo uma com artista local, selecionado através do edital, e uma apresentação com o músico convidado ministrante do curso.

Com entrada gratuita, o Quinta Instrumental oferta workshop e música de qualidade, no Centro Cultural de Aracaju, localizado na praça General Valadão, considerado o marco zero da capital.

02/03/19 - 06:16:32