PM prende dupla armada e com máscara de carnaval na Praia do Abaís

02/03/19 - 07:18:59

Uma guarnição do 6°BPM, sob o comando do TC Pinheiro, prendeu na madrugada deste sábado (02), dois elementos armados com uma espingarda caseira, faca e munidos com máscaras de carnaval na região do Abais, município de Estância.

As informações passadas pelos policiais que efetuaram a prisão são de que os dois homens identificados como Ediclan Santos Lima e Marcelo dos Santos, ambos moradores do povoado Porto do Mato, estavam em uma motocicleta quando foram abordados.

Eles foram presos e encaminhados para a delegacia.

Participaram da operação do subtenente Alessandro, Sd Erivaldo e SD Monteiro.