POLICIAIS DO CHOQUE PRENDEM TRAFICANTE NO CARNAVAL DA BARRA

02/03/19 - 06:51:30

Policiais militares do Batalhão de Choque realizaram na noite desta sexta-feira (01) a prisão de Matheus Vennicius Santos Cruz, 20 anos, por tráfico ilícito de entorpecentes, na Barra dos Coqueiros.

A guarnição do Choque, sob o comando do Major S. Júnior, estava realizando patrulhamento nas áreas adjacentes à concentração carnavalesca da Barra dos Coqueiros, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita e com sinais de nervosismo, e durante a aproximação da guarnição o suspeito se desvencilhou de uma sacola.

Diante desta atitude, foram realizadas abordagens e buscas pessoais no suspeito e em outros indivíduos próximos a ele, onde foi verificado que na sacola existiam diversos pinos de substância análoga a cocaína e saquinhos com folhagem análoga a maconha.

Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o infrator assumiu que as drogas eram de sua propriedade e que seriam comercializadas durante o carnaval do citado município.

O Matheus Vennicius, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à delegacia plantonista norte para a lavratura do flagrante, momento em que foi constatado que o infrator já cumpriu pena no sistema penitenciário de Sergipe, pelo delito de roubo, com emprego de arma de fogo.

Fonte: Batalhão de Choque