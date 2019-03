TC/PM ELIEZER SANTANA CAI E TEM PROFUNDOS CORTES NO ROSTO

02/03/19 - 06:34:05

Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (01), na quadra interna do Presídio Militar do Estado de Sergipe (Presmil), deixou o tenente-coronel da Polícia Militar, Eliezer da Silva Santana, com graves ferimentos no rosto.

Segundo informações do site Mira Geral, o militar participava de uma partida de futebol com colegas, quando escorregou, caiu e bateu o rosto no chão.

Eliezer Santana foi socorrido às pressas e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), sendo encaminhado para uma ala, já que apresentava cortes profundos no rosto.

Após o internamento, foram feitos vários exames mas os médicos não detectaram fratura no rosto do tenente-coronel. Ele foi liberado e levado de volta para o Presídio Militar do Estado de Sergipe (Presmil).