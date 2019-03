É Festa! Carnaval da Sergipanidade no Sesc de Nossa Senhora do Socorro

03/03/19 - 07:13:35

O Balneário do Sesc, no município de Nossa Senhora do Socorro vestiu a fantasia e preparou o carnaval da sergipanidade para receber a família comerciária nos quatro dias de folia.

As bandas Vem Pra o Baile e Luz Vermelha marcam presença com um repertório que vai do frevo ao maracatu, passa pelo axé, relembra as marchinhas dos antigos carnavais e chega até aos hits atuais, cheios de energia, pra ninguém ficar parado.

No Sesc tem programação para toda família: nas piscinas, na quadra, no espaço saúde folia, nas oficinas de arte e no cantinho do brincar.

Cerca de 60 colaboradores estão apostos para manter a qualidade dos serviços e atender o público nas áreas de recreação, saúde, nutrição, segurança, limpeza e conservação.

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, ao lado do superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, acompanhou de perto a programação, aberta aos comerciários que apresentarem o Cartão Sesc atualizado na portaria clube.

Também foi montada uma estrutura de bar e lanchonete ao lado das piscinas, de forma que os comerciários podem circular com tranquilidade e adquirir os produtos sem filas.

O Balneário do Sesc fica na avenida Perimetral, s/n, conjunto Marcos Freire II. No período carnavalesco ele funcionará das 09 às 16h.

Por Aparecida Onias

foto assessoria