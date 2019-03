BLOCO “GALERA DA ÁGUA” LEVA CENTENAS DE PESSOAS ÀS RUAS NO BAIRRO 18 FORTE

04/03/19 - 05:29:41

O bloco “Galera da Água” realizou neste domingo (03) a 5ª edição do carnaval no bairro 18 do Forte em Aracaju.

Sob a organização de Andinho do Carro Pipa e com apoio de Silvas Bar (bar do Zé Alves), centenas de foliões se concentraram centenas de pessoas ocupara a rua 7 de Setembro, esquina com a rua tenente Aurélio Sampaio.

Um carro de som deu o tom do carnaval com marchinhas, enquanto os foliões, de crianças a adultos, eram “refrescados” com jatos de água.

Os foliões curtiram muito por cerca de 30 minutos e em seguida o bloco seguiu puxando os foliões por outras ruas do bairro indo até a concentração, onde encerrou o evento, sem registrar nenhum incidente.

Marcaram presença e se divertiram muito, Zé Alves, seu irmão Nam e o ex-vereador Adriano Taxista, além de centenas de populares.

Munir Darrage