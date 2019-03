Cantor e PM dizem que tenente-coronel foi agredido dentro do presídio militar

04/03/19 - 09:00:45

Um suposto acidente que teria acontecido na tarde desta sexta-feira (01), na quadra interna do Presídio Militar do Estado de Sergipe (Presmil), e que teria deixado o tenente-coronel da Polícia Militar, Eliezer da Silva Santana, com graves ferimentos no rosto, foi desmentido por um cantor que usou as redes sociais para dizer que “o Tenente Coronel Eliezer Santana foi agredido durante uma partida de futebol por outro interno do PRESMIL”.

Na noite em que aconteceu o fato, um policial militar que pediu para não ter seu nome divulgado com medo de represália, disse à redação que “ele levou um soco de um outro policial e desmaiou”.

Apesar de haver informações de que o caso seria investigado, até o momento nenhuma informação foi dada e por esse motivo, o cantor acaba confirmando o que disse um policial. “Esse caso coronel que está preso, foi um murro que ele pegou lá na quadra de outro detento”, conta um militar.

O caso volta à tona, após o cantor George Sants, usar a sua página no facebook, às 08:52h, do último sábado (02) para dizer que o militar foi agredido. O mais grave no questionamento feito pelo cantor, foi que, segundo ele, “por que homicidas são colocados com internos respondendo a crimes administrativos?”.

Veja o que diz o cantor:

“Eu não abro espaço pra notícias como essas no meu perfil porque sou cantor e não repórter! Mas a informação a que tive conhecimento me estarreceu: o Tenente Coronel Eliezer Santana foi agredido durante uma partida de futebol por outro interno do PRESMIL. Mas não é só isso, foi divulgada uma informação falsa de que o Coronel sofreu uma queda, quando o que houve foi uma agressão por parte de outro preso, testemunhas atestam. Por que relatar uma informação falsa à imprensa? Por que não liberam as câmeras? Por que homicidas são colocados com internos respondendo a crimes administrativos? Queremos respostas!!”.

Sobre o fato, até o momento tenente-coronel e o comando da PM e a direção do Presmil não se pronunciaram sobre o assunto.

Foto blog da Amese

Munir Darrage