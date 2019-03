CORONEL RR DA PM AFIRMA: “VOCÊS MATAM O POVO AOS POUCOS”

04/03/19 - 12:23:16

O coronel RR da polícia militar de Sergipe, usou as redes socais na manhã desta segunda-feira (04) para fazer um desabafo e foi duro no recado enviado às pessoas que tentam, segundo ele, o colocar como aliado de grupo político no estado.

O coronel Júlio César afirma que “não tenho lado. Sou independente. Tenho identidade própria. Sempre trabalhei dentro da retidão quando militar”, e vai mais além ao afirmar que “vocês usam associações para se promoverem”, escreveu o militar.

Porém o mais grave foi a acusação feita pelo coronel ao afirmar que a segurança pública estaria “matando pessoas”. “Vocês matam o povo sergipano aos poucos. E contribuem direto pelas mortes de varais pessoas sergipanas, tanto na saúde com na segurança”.

Veja o que escreveu o coronel Júlio César no grupo de WhatsApp Mira Geral:

“Para Qualquer Otário (POLÍTICO SERGIPANO – RESPONSÁVEL POR USAR PESSOAS GRATIFICADAS) e Covarde Ptralhas (oculto ou fanático do desgoverno (puxa-saco(no POPULAR)). Deixem de serem baixos Moleques. Não tenho nada pra esconder. Vocês não me conhecem mesmo😴. Vocês vivem como ditadores de opiniões (e METIRAS) e usam Associações pra se promoverem: “Covardes”. Vocês visam politicamente o enriquecimento com o DINHEIRO PÚBLICO, ter poder nas mãos e sem compromisso. Vocês matam o povo sergipano aos poucos. E contribuem direto pelas mortes de varais pessoas sergipanas, tanto na saúde com na segurança. A prova está na FOTO: falou como conhecedor e que não compactuei com o Sistema Nojento. Pois não tenho lado. Sou independente. Tenho identidade própria. Sempre trabalhei dentro da retidão quando militar. Ao contrário de vocês (ceifadores de VIDAS). Faça um pente fino agora em minha vida. Veja se fui Gratificado pelo Sistema. Veja se eu enriquecei com dinheiro público. Nunca precisei calar a boca por causa de política governamental. E nunca se beneficiei. Agora vou falar uma frase clara do meu Presidente pra todas pessoas de BEM: “ME CHAMA DE LADRÃO… COVARDES. É! Agora é a vez do Povo de BEM e de quem não TETO DE VIDRO. O tempo se encarrega de REVELAR. 👍🇧🇷#BP neles. E diga ao seu DESGOVERNO que eu o conheço BEM: Ele sempre será FRACO administrativamente – Ainda na sombra de JB (o maior FRACASSO da História de Sergipe). Bem resposta as fotos postadas. 👍🇧🇷#BP NELES. Atenciosamente! Dr. Julio Cesar – Cel PM R/R”.

Munir Darrage